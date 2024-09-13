Galatasaray’da Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa ettiğini açıkladı. Ergün, ‘kulübe zarar vermemek adına’ istifa ettiğini, detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübünde futbol direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa etti.

Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurdu.

“Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Özbek’e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım.”