Futbol

Galatasaray’da Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray'ın tartışmalı isimlerinden Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti.

NationalTurk13/09/2024
60 Bir dakikadan az
Cenk Ergün İstifa Etti
Cenk Ergün İstifa Etti
Bali

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa ettiğini açıkladı. Ergün, ‘kulübe zarar vermemek adına’ istifa ettiğini, detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübünde futbol direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa etti.

Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurdu.

Cenk Ergün’ün yazılı açıklaması şöyle:

“Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Özbek’e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım.”

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NationalTurk13/09/2024
60 Bir dakikadan az
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