Mustafa Cengiz: “Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor”

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu’nda basın mensuplarının karşısına geçti. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cengiz, başkanlık seçimiyle ilgili konuştu. Cengiz, düzenlenecek seçimin Galatasaray’ın test seçimi olacağını belirtti. Öte yandan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’le ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Mustafa Cengiz’in açıklamalarından satır başları:

‘1 GOL DAHA ATSAYDIK…’

“Bildiğiniz gibi, maç öncesi değil de sezon öncesi sezon sonrası açıklamalar yapıyorum. Bu sezon sonu şampiyon da olamadık, geçen sene olduğu gibi. 1 gole kaybettik. 1 gol daha atsaydık… Komedi bir şey oldu. Kendi rekorumuzu egale ettik. Aynı puanla bitirip averajla ikinci olduk.”

‘TEPKİ OYLARIYLA SEÇİLDİM’

“Tarihi açıdan yapıyorum bu konuşmayı. Önümüzdeki seçimler, test seçimidir. Galatasaray beni getiren oraya, 1. seçimi almama neden tepki seçimidir. Geçmiş başkana şiddetli bir tepki vardı. Kuruldakilerin belki yarısı beni tanımıyordu. Kurullara katılan, yazışma gruplarına katılanlar bilir. Tepki oylarıyla seçildim. Şampiyon da olsak 4-5 ay sonra seçime gideceğim dedim. 4 adayla girdik o seçime. Eski başkan da aday oldu. Genel kurulun tercihi ve teveccühüyle göreve devam ettik.”

‘GALATASARAY KENDİ KENDİNİ TEST EDECEK’

“3 sene doluyor. Neler yapmışız kısaca göz atacağız. Galatasaray’da bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray’da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder nankör müdür teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek.”

‘ŞUNA OY ATIN DEMEM’

“Bana oy atmayan, seçime giren, rıza gösterdiğim demeyeyim de yanlış anlaşılır, benim de desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım. Ben şuna buna oy atın demem. Ben kendime de oy atın demedim. Şu anda da demem. Ben her 2 seçim döneminde, 1 kişiyi arayıp da bana oy atın demedim. Destek olun demedim. Ancak parasal açıdan olun demişimdir. En çok da onu başaran bizim Abdürrahim’dir. Hem localara, hem parasal olarak müthiş destekleri oldu. İnsanlar, Abdürrahim arayınca ‘Ne kadar’ diyor. Gülüyorduk. Sağolsun.”

‘BU BİZE TERS’

“Gece gündüz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA’yla karşılaştık. UEFA üst düzey delegasyonu gönderip tanışmak istedi. Kişinin kalitesi, kişinin sözünü tutma ölçütü, kişinin güven vermesi yapılacak projeden, arsadan, teminatlardan daha değerli. Avrupa bankacılık sistemi doymuş bir sistem, projeyi getiren kişinin yeterliliğiyle test ediyorlar. Bu bize ters. Bu durumda UEFA, bizle bir görüşme yaptı. Ben 10-15 dakikasında bulundum. Çok olumlu bir rapor yazdıklarını öğrendim. Hoşuma gitti. Sağolsun Şenes Ağabey söyledi. Ona da teşekkür ederim.”

‘FATİH TERİM’E BİZE ÖDETİYOR DİYE BİR LAF SÖYLEMEDİM’

“Biz mayıs ayı sonuna kadar, 5 ay, hemen hemen her hafta UEFA’yla uğraştık, hemen hemen her hafta. Ben kaç kere gittim unuttum. Onlar da ceplerinden ödeyerek Mete İkiz kardeşim de yardımcı oldu. Oytun, Dorukhan, Okan Böke, Sedef Hanım altı kişilik ekip devamlı taşındık. Sportif AŞ’dekiler hariç, giden herkes otel ve uçak paralarını kendi ödedi. Bunu ne kadar bonkör anlamında söyledim. Gelecek başkanlar da cebinden ödesin. Bu tüm deplasmanlar ve maçlar için geçerlidir. Ben sevgili Fatih Terim‘e Bodrum’a giderken, ABD’ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim, yanlış anlatmışlar. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi… “

‘ÜST BAŞKAN GİBİ…’

“Kalkıp hocaya taşıyorlar. Bana da alıp öyle taşıyın. Yanlış aktarıyorsun. O adam da bana sormalı. Ben hemen telefon çeviririm. Sen benim hakkımda böyle mi konuştun derim. Çok pis huyum vardı. Fatih Hoca beni aradı. Hiç konuşacağım diye aramadı. Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz. Bizde arama yok, hüküm var. Başkan bunu demiş, kahrol. Yahu demedim. Aç bana sor. Dedimse nasıl dedim, ne dedim. Doğruyu öğren. Çünkü aktarılırken yanlış aktarılıyor. Banttan dinle. Banda alın siz de.”

‘UEFA DARMADAĞIN OLDU’

“Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Onu da ödeyeceğiz. Futbolculara borç yok. Onu da söyleyeyim. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti. Kötü oynadığı için etmedik. Taraftara kalsa onu hemen göndermeliydik. Yarısı da gitmesin dedi. Hayatının en düzgün Türkçe konuşmasını yaptı zeminle ilgili. Neyse… Aziz Başkan diyordu ya, ‘UEFA karışacak’ diye. Bizde de UEFA darmadağın oldu.”

‘SURAT İFADEMDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİM’

“Tarihin en iyi UEFA savunmasını yaptınız dediler. Adamlar 70 yaşın üstünde, 3.5 saat bizi dinlediler. Onlar da itiraf ettiler. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma 2. defa ceza vererek yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıl Avrupa kupalarına katılma izni verdi. 2 yılda 80 milyon euro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 olabilir. Çünkü marka değeri artıyor. Biz tabii maalesef başarılı olamadık. Çok ağırıma gidiyor. Real Madrid ve PSG maçlarında içeri girmedim arada. Utandım ya. Taraftardan utandım. Utandım. Yani biz bunu hak etmedik dedim. Birinden 5, birinden 6 gol yedi. Florentino Perez sağolsun, asil bir adam.

Yanıma arkadaşımı oturttu. Adam, 1 tek gole bile sevinmedi yanımda. Adam telefon açılış resmi torunumla resmi vardı. Onu görmüş. Hemen yaşını boyunu bizimkilerden öğrenmiş. Maç sonu bana törenle, Mert’e forma verdi. Oradaki fotoğrafım rezalet bendeki yüz. Teşekkür edip surat ifademden ötürü özür diledim. Taraftardan özür dilerim. Şampiyonlar Ligi’ndeki iki sezondan ötürü. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere.”

‘CAMİA BU CAS’A KARŞI ÇIKTI’

“UEFA’dan sonra CAS’a gittik. Camianın hukukçuları, ‘Sakın CAS’a gitmeyin’ dediler. Tahkim heyeti gibi bir mahkeme vardı, doğrudan ceza verme yetkisi var. Siz bu kararı nasıl verdiniz diyor Ceferin’e. Bir şey oldu hukukun dışında diyor. Lahey Uluslararası Adalet Divanı Başkanı bunu diyen de. Yaşlı biri, 70 yaşında. Adam bize bir yazılar… Destan. Bu kadar! Yüz yüze gelmedik ama yazışmalar bu kadar. Adam ima ediyor. Nasıl bir ilişki, nasıl böyle bir ceza. Şokta adam. UEFA da çok bozuldu. Bu dediler böyle. Batı basınını takip etmiyoruz ama ortalık birbirine girdi. Bizim arkamızda da PSG ve Milan var. Adamlar anlattı. Savunmayı gösterdiler.

Biz de adama elinden geleni ardına koyma, cekete kadar ara dedik ironi tabii. Adam da geri adım atmadı. Israrla kararı bozuyorum dedi. Biz de bozamazsınız diyip CAS’a gittik. Camia bu CAS’a karşı çıktı. Ben yönetim olarak CAS’a gidiyoruz dedim. CAS’ta da bugüne kadar tek Türk takımı kazanamamış. Giden madara olmuş. Biz kendimiz müdahale ettiğimiz için rahattık. Bize dediler ki CAS’a gitmedin, kazanamazsınız. Bilinen 5 firmaya bize teklif atın, dava bu dedik. İrlanda’dan bir firmayla Cenevre’de görüştük, Oytun’la gittik. Adamlar genç, zehir gibi. Kazanamayacağımız davaya girmeyiz dediler. Avrupa bakışı bu. Bizim ibramız siyasi. Beni sevmiyorlar. İyi hazırlanmışlar. Ben hazırlanmamışım. Denetleme Kurulu’na iftira atmayın. Günah ya. Ayıp ya ayıp. Çok ağrıma gitti. CAS’ta kazandık. Son mayıs ayında seçimden önce. Allah yanımızda oldu. Şiddetli bir oh çektik. PSG ve Milan’da ‘oh’ dedi. Onlar tabii çok zengin. Onlar da bizim yolumuzdan gidip CAS’ta davaları kazandılar.”

‘YAZLIĞIMIZI MECBUR SATTIK’

”Başkan olacaklar, ceplerini hazırlasınlar. Hoca (Fatih Terim) dedi ya ‘Hazırlık olun’, bunu kastetmedi tabii. Yalıkavak’ta bir yazlığımız var, mecbur sattık. Hanım onu duymuş, bozulmuş. ‘Hani üstüme yapacaktın’ dedi. ‘Evlenme programında evlenseydik yapardım’ dedim. Kendi şirketimize sattık tabii. Tarzan zor durumda değil yani.”

‘Benim yönetimimden birisi aday olursa onu destekleyeceğim. Başkanlık seçiminde aday olmayacağım. Ben Abdürrahim Bey’e, Yusuf Bey’e ve Kaan Bey’e adaylık teklif ettim ama hayır dediler. Sizin önünüzde bir kez daha teklif ediyorum.

MUSTAFA CENGİZ: ‘FATİH TERİM İÇİN O SÖZLERİ KULLANMADIM!’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ‘Fatih Terim’e Bodrum’a ABD’ye giderken bize ödetiyor diye bir laf etmedim.’ dedi. Mustafa Cengiz, dün gece hastanede yattığını 6 gündür yeni bir tedaviye geçiş yaptığını ifade ederken uzun süredir baş ağrısı çektiğini vurguladı.

‘DÜN GECE HASTANEDE YATTIM…’

Ben dün gece hastanede yattım. C vitamin yüklediler buraya geldim. Yeni bir tedavi türüne girdim. 6 gündür başım ağrıyor. Bana acıyana acırım, vadenin ne zaman geleceği belli olmaz.