Rusya’ya Bir Yaptırım da UEFA’dan

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yeri değiştirildi. Daha önce final maçının Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanması kararlaştırılmıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından UEFA da Rusya’ya yaptırım uyguladı.

UEFA, Fransa Cumhurbaşkanı’na transferdeki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg yerine Paris’te yapılacak. Bu karar, Avrupa Futbol Birliği (UEFA) İcra Komitesi tarafından Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle bir kriz toplantısında alındı. Maç 28 Mayıs’ta oynanacak.

UEFA yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a “Eşi görülmemiş bir kriz döneminde Avrupa kulüp futbolunun en prestijli maçını” Fransa’ya getirme konusundaki desteği ve kararlılığı için teşekkür etti.