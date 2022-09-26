Türk Milli Takımı Faroe Adaları’na 2-1 mağlup oldu

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’ni deplasmandaki 2-1’lik Faroe Adaları mağlubiyetiyle kapattı.

Faroe Adaları ve Türk Milli Takımı tarih yazdı

Faroe Adaları son 5 yılda 12 galibiyet alırken Türkiye’den önce mağlup ettiği takımlar arasında son 5 yılda sadece Malta, Letonya, Andorra, Lihtenştayn ve Litvanya vardı.

FIFA sıralamasında 125. sırada yer alan Faroe Adaları, son 5 yılda karşılaştığı rakipleri arasında ilk kez Türkiye seviyesinde bir takımı mağlup etmiş oldu.

Faroe Adaları’nın mağlup ettiği takımlardan FIFA sıralamasında Andorra 152., Litvanya 142., Malta 169., Moldova 177., Lihtenştayn ise 194. sırada yer alıyor. Türk Milli Takımı ise FIFA sıralamasında 42. sırada yer alıyor.

Kuzey Atlantik’te bulunan bir adalar birliğinin ve Danimarka Krallığının bir parçası olan Faroe Adaları ‘nın toplam yüzölçümü 1400 km2 olup toplam nüfusu da Ekim 2017 tarih itibari 50322 kişiydi.

Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Lüksemburg karşılaşmasına göre ilk 11’de 6 değişiklik yaptı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Faroe Adaları’na konuk olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Lüksemburg karşılaşmasına göre ilk 11’de 6 değişiklik yaptı.

Stephan Kuntz, Lüksemburg maçında ilk 11’de yer alan ve cezalı duruma düşen Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Orkun Kökçü ile Uğurcan Çakır ve Halil Dervişoğlu’nun yerine ilk 11’de Altay Bayındır, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun’a şans verdi.

Türk Milli Takımı mücadeleye, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun ilk 11’iyle çıktı.

Kadroya sonradan dahil edilen 4 oyuncu kulübedeydi

Teknik direktör Stefan Kuntz’un, A Milli Takım aday kadrosuna Lüksemburg karşılaşmasından sonra davet ettiği 4 oyuncuyu yedekler arasında tuttu.

Cenk Özkaçar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok Milli takımın yedek kulübesinde yer aldı.

Bu 4 oyuncunun yanı sıra yedek kulübesinde forma şansı bekleyen diğer isimler ise Uğurcan Çakır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut ve Serdar Gürler oldu.

Stefan Kuntz: “Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım.”

Karşılaşmanın bitiminde açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, “Teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı’nın şu andaki gerçek durumu bu.

Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil. Türk Milli Takımı’nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti.”

“Bahane üretmemek lazım hiçbir şekilde. Belli şeyleri söylemek gerekirse, hiçbir milli takım en kaliteli 10-11 oyuncusunu kaybederse onun yerine başka oyuncular koyması zor oluyor”

“Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor”

Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde Türk Milli Takımı’nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu.

Eleştirileri haklı buluyorum ama oyuncularımı, takımımı suçlayacak değilim. Bizim kadar güçlü olmayan, daha çok mücadele eden bir takım vardı karşımızda. Daha önce yumruk yemiştik, bu sefer nakavt durumu var. Gerçekten acıtıyor.”” ifadelerini kullandı.

Televizyon programlarında konuşulan bazı konuları eleştiren Kuntz, “Trabzonspor-Kopenhag maçı için otel odamda televizyon izlerken, adımın geçtiğini gördüm. Takım menajerimizden bu yayını izlemesini istedim.

Yorumcu, Stefan Kuntz’un bu maçı neden izlemediğini ve bu yüzden beni saygısızlıkla suçluyordu. Ancak ben maçtaydım.

Yine bir televizyonda, ‘Serdar Dursun’u çağıran başka bir teknik direktördü değil mi?’ denince ‘Evet, biz çağırdık.’ deniyor. Serdar Dursun’u ilk kez çağıran biziz. Böyle gerçekleri bile çarpıtabiliyorlar.” dedi.

“Hem Lüksemburg hem Faroe maçlarında hep rakipten daha az koştuk. Her iki maçta da daha az ikili mücadele kazandık. Bunlar futbolun temel unsurları. Eski zamanda da, modern futbolda da böyle.

Bu noktalarda başarılı olamazsanız toplamda da başarılı olamıyorsunuz. Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum. Koşullar dedik. Yağmur, rüzgar… Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde, Türk Milli Takımı’nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu.”

“%1 BİLE İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

“Spekülasyonları bilmiyorum 1 aydır süren. 4 galibiyet almıştık. Dört galibiyetten sonra tatmin edici olmayan ne vardı da bu haberler çıktı anlamıyorum. Sabırsızlık hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

Play-offları geçip Dünya Kupası’na gitmek istiyorduk ama başaramadık. İkinci hedef ise B Ligi’ne çıkmaktı. Bunu başardık. Ben şu aşamada %1 bile istifa düşünmüyorum. Şu anda daha fazla motive olmuş durumdayım.”

Müslüm Gülhan: Belki de en masumu Stephan Kuntz’dur.

NationalTurk yorumcusu Müslüm Gülhan ise Türk Milli takımının kötü durumu hakkından : “A Milli Takımın ve bu durumunun sorumlusu Hamit Altıntop’tur. Belki de en masumu Kuntz’dur.

Yetiştirici bir antrenörü hiçbir baskı ve deneyim yaşamadan yarışmacı bir takımın başına getirmesi beklentisinin ne kadar sınırlı olduğunu göstermekte. Futbolculukla yöneticilik başka şeyler.” diyerek yorumladı.

Milli Takımın bu durumunun sorumlusu Hamit Altıntop'tur. Belki de en masumu Kuntz'dur. Yetiştirici bir antrenörü hiçbir baskı ve deneyim yaşamadan yarışmacı bir takımın başına getirmesi beklentisinin ne kadar sınırlı olduğunu göstermekte. Futbolculukla yöneticilik başka şeyler. — Müslüm Gülhan (@muslumgulhan) September 25, 2022

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

