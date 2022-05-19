İtalya milli takımına Qatar yolu gözüktü.

2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Palermo’da Kuzey Makedonya’ya 1-0 yenilerek elenen İtalya turnuvaya katılamayacaktı.

Avrupa şampiyonunun kendi evinde uğradığı hezimet basında “Dünyanın dışındayız”, “Cehennemdeyiz” gibi başlıklarla yorumlamıştı.

FIFA, Şili maçında Ekvador’un Kolombiya doğumlu bir oyuncuyu sahaya sürdüğü iddiasını soruşturacak

Ancak Dünya Kupası elemesi için oynanan Şili-Ekvador maçında Şili Ekvador’un Dünya Kupası elemelerinde kurallara aykırı şekilde Ekvador’u milli takımında yer alan Byron Castillo’nun Kolombiya vatandaşı olduğunu öne sürmesiyle FIFA bu iddialar karşısında soruşturma başlattı.

Şili cephesi, ellerinde Castillo’nun 1995’te Kolombiya’nın Tumaco kentinde dünyaya geldiğine dair kanıtlar olduğunu söylemişti.

İşte FIFA’dan yapılan açıklama:

FIFA tarafından kısa süre önce onaylandığı üzere, Şili Futbol Federasyonu, oyuncu Byron David Castillo Segura’ya Ekvador vatandaşlığı veren belgelerde olası tahrifatın yanı sıra olası okunaksızlıkla ilgili bir dizi iddiada bulunduğu FIFA Disiplin Komitesi’ne şikayette bulundu. Söz konusu oyuncunun, FIFA Dünya Kupası Katar 2022™ ön yarışmasında Ekvador Futbol Federasyonu (FEF) milli takımının sekiz eleme maçına katılması.

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak FIFA, Byron David Castillo Segura’nın yukarıda belirtilen maçlarla ilgili olarak potansiyel uygunsuzluğuna ilişkin disiplin soruşturması açmaya karar verdi. Bu bağlamda, FEF ve Peru Futbol Federasyonu, pozisyonlarını FIFA Disiplin Kurulu’na sunmaya davet edildi.

Ekvador’un uygun olmayan bir oyuncuyla sahaya çıktığı veya belgelerin tahrif edilmesine yardım ettiği tespit edilirse, potansiyel olarak büyük bir ceza bekleyebilir. Ekvador, olağanüstü bir kampanyanın ardından 2022 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı, ancak Şili, Castillo hakkında doğru olduğuna inandıkları şeye dayanarak Ekvador’un yerine Qatar’a gitmek istiyor.

İlk bakışta, Ekvador’un teorik olarak diskalifiye edilmesine dayanarak Şili’nin Kasım ayındaki Katar Dünya Kupası’na katılmayı beklemesi söz konusu olabilir.

Ancak önceki gün dünya üzerindeki en elit konfederasyon olarak bilinen İtalya Golf Federasyonu Başkanlığı ve İtalya’nın en önemli spor yöneticilerinden biri olan Franco Chimenti’ye göre Ekvador’un ihracı söz konusu olursa İtalyan milli takımına Qatar’a gitme şansı doğabilir.

Hangi takımlar hâlâ 2022 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanabilir?

Üç sıra henüz belirlenmedi, ve bu yerler, kıtalararası play-off’ların iki galibi ve UEFA play-off’unun galibi için ayrıldı.

Kıtalararası play-off’larda Kosta Rika veya Yeni Zelanda’dan biri bilet alacak. Ayrıca Güney Amerika beşinci bitiren Peru, kasım ayında Katar’a gitme hakkı için Avustralya veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı mücadele edecek.

UEFA yolundan Galler, Dünya Kupası’na katılma şansı için İskoçya veya Ukrayna ile oynayacak.

FIFA, Şili Ekvador maçında Ekvador’un uygun olmayan oyuncuyu sahaya sürdüğü iddiasını sonucunda Ekvador’u dünya kupasıdan men ederse İtalya’ya Qatar’da yapılacak Dünya kupasına katılma yolu açılacak…

Franco Chimenti: “Repesaj” hakkı ortaya çıkmıştır, İtalya’ya bu hak tanınmalıdır

Chimenti Rai Gr Parlamentosu’ndaki “Topta siyaset” programında açıkladığı “İtalya’nın Katar 2022 Dünya Kupası için katılma olasılığı var, bu herkesin düşündüğünden çok daha somut bir olasılık” .

Bu olasılık Ekvador’un diskalifiye edilmesini içeren bir sorunla bağlantılı olacaktır :“Ekvador’un oynama hakkı olmayan Ekvadorlu olmayan bir oyuncu kullandığı görülüyor. Olasılık konuşuluyor ama bunun olasılığı var” dedi .

Chimenti böyle bir karar çıkarsa repesaj ihtimali ortaya çıkar “Repeşaj’dan ve sıralamada en yüksek takımdan bahseden bir FIFA kuralı var. Ve bu kesinlikle İtalya’dır”

Repesaj nedir?

İngilizce repechage kelimesinden literatüre geçen repesaj terimi altın madalya ve gümüş madalyanın sahibi bulduğu karşılaşmalarda bronz madalya için verilen mücadeleleri kapsar.

Tek maç üzerinden elemeli olarak finale doğru ilerlenen turnuvalarda, bütün maçlarını kazanıp finale çıkan 2 sporcunun yendiği bütün rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli karşılaşarak, dağıtılacak olan 2 bronz madalyayı elde etmeye çalışırlar. Bu bronz madalya şansı olan maçlara “repesaj” denir

Genelde bireysel sporlarda ve olimpiyatlarda olan bu yarışmalarda diskalifiye kararı verilen durumlarda kaybeden takım veya yarılan oyunculara ikinci bir şans meydana gelen durumlarda kullanılacak sistemin adıdır.