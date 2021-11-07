Olaylı maçta Beşiktaş 2-1 kaybetti… Trabzonspor ve Ahmet Nur Çebi’ye büyük tepkiler oldu

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor uzatmalarda attığı gollerle 2-1 kazanarak 3 puanı alarak liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş’ın golü 62. dakikada Cyle Larin’den geldi. Trabzonspor’un golleri ise 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+6. dakikada Cornelius kaydetti.

Trabzonspor tartışmalı maçı kazanarak puanını 30’a yükselterek yenilmezliğini sürdürdü. Siyah beyazlılar ise 20. sırada kaldı.

UEFA LİSTESİNDE OLMAYAN GÜVEN YALÇIN İLK 11’DE ŞAMPİYONLAR LİGİNDE İLK 11 OYNAYAN KENAN KARAMAN KULÜBEDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Sporting’e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın 11’inde 6 değişikliğe giderek Trabzonspor karşısında takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın; Sporting maçına 11’de başlayan Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman’ın yerine Rosier, Vida, Umut Meraş, Pjanic, Teixeira ve Güven Yalçın’a görev verdi.

Kaleyi A Milli takım kadrosuna da çağırılan Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef’i görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Alex Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin’i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

SAVUNMA SİL BAŞTAN

Siyah-beyazlı ekipte, Sporting’e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın savunma kurgusu Trabzonspor karşısında değişti. Sergen Yalçın, sakatlıkları nedeniyle Portekiz deplasmanında forma giyemeyen Vida ve Rosier’i 11’e koydu. Ayrıca o maçta yedek kulübesinde oturan Umut Meraş da Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Sporting maçında oynayan ve Trabzonspor karşısında da savunmada değişmeyen tek isim Welinton oldu

nönü stadyumundan çıkartılan Trabzonsporlu taraftarın Beşiktaş taraftarlarına yaptığı hareketler büyük tepki topladı.

Geçen sezonda tribünler pandemi nedeniyle boşken Beşiktaş localarına dolan Trabzonsporlular aynısını yapmış ve maç boyu Beşiktaş teknik heyetin kulübesi arkasından “Bize her yer Trabzon” diye tezahüratta bulunmuştu.

Sosyal medyada Ahmet Nur Çebi’ye tepkiler çığ gibi büyürken, Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi ile ilgili bir çok paylaşımlarda bulundular…

Geçen sezonda tribünler boşken aynısını yapmıştı bu ahmet nur çebi denen trabzonsporlu basiretsiz çapsız, yaz'ın kongrede aday yapılmamalı https://t.co/8jZ7jtiP7t — M.Y. (@SickEagles) November 7, 2021

Bir kısım taraftarda “Bu olaydan dolayı 6222 kapsamında ceza alırsa derhal kulübü terk edin” her ts maçında içeri aldığınız hemşehrilerinizle beraber yallah Trabzona diyerek tepki gösterdiler

Trabzonlu Ahmet Nur Çebi, keşke stadın anahtarlarını da verseydin! Rezilliğe bak! Stadın her yerinde ts'liler foto çekiliyor! İstifa edeceksiniz! @AhmetNCebi @kocadagemre @MesutURGANCILAR pic.twitter.com/j2h5PJ8bkz — Kartal Sergen (@EypGlek1) November 6, 2021

Konuyla ilgili bazı Trabzonsporlu taraftarlar ise “hemşehrimiz Ahmet Nur Çebi zamanında konuşmuş: Trabzonspor’un geleceği için kalıcı yatırımlar şart.” diye Trabzonsporlu işadamı olarak röportaj verdiği Trabzon dergisini koyarak dalga geçtikleri görüldü.

Araklılı hemşehrimiz Ahmet Nur Çebi zamanında konuşmuş: Trabzonspor’un geleceği için kalıcı yatırımlar şart. https://t.co/oVwLvu2CYL — Ömer AYÇİÇEK (@OmerAycicekTR) November 7, 2021



Trabzonsporlu iş adamı Ahmet Nur Çebi? Bunun izahı olmaz olamaz.

Trabzonsporlu iş adamı Ahmet Nur Çebi? Bunun izahı olmaz olamaz. https://t.co/alq06yA67e — Bastian Schweinsteiger 🦅 (@bastian_shiva) November 7, 2021

Sayın başkan Ahmet Nur Çebi memleketiniz olması 2 sezondur İnönüye hemde numaralı tribüne Trabzon taraftarını aldırıcaksınız anlamı teşkil etmiyor…. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz etmiyoruz…..

Sayın başkan Ahmet Nur Çebi memleketiniz olması 2 sezondur İnönüye hemde numaralı tribüne Trabzon taraftarını aldırıcaksınız anlamı teşkil etmiyor…. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz etmiyoruz….. https://t.co/Aq6uRvHqxJ — Gökhan 🏴🏳️🏴‍☠️ (@skyhan1903) November 6, 2021

