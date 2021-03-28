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Spor

Türk Milli Takımı’nda 3 koronavirüs şüphesi

Photo of Hakan Hakan 11 saat önce
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A Milli Takım kadrosunda yer alan 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Takım’da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

İspanya’nın Malaga kentinde oynanan maçın ardından İstanbul’a dönen ay-yıldızlı ekibe Kovid-19 testi yapıldı.

Semptomu olmayan 3 oyuncunu test sonucu pozitif çıktı.

Yarın, Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuclarını tekrar pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.

A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.

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