Spor
Türkiye çeyrek finalde: 2-1
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'ya 2-1 mağlup ederek adını çeyrek final yazdırdı. Milli Takımımızın çeyrek finalde rakibi Hollanda oldu.
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 Turu maçında Avusturya’yı 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye’den tarihi gol
Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler’in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz’in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.
- dakikada Avusturya gole yaklaştı. Schmid’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında karambol yaşandı. Arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner’in meşin yuvarlağı boş kaleye göndermesine izin vermedi.
- dakikada kaleci Pentz’in önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
- dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Türkiye, 59. dakikada yine Merih’in golüyle skoru 2-0 yaptı.
- dakika Avusturya, Gregoritsch’in kaydettiği golle farkı 1’e indirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca ay-yıldızlılar adını çeyrek finale yazdırdı.
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya’yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Hipokrat öneriyor: Kalp sağlığımız ve spor