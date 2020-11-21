8 Bin 299 Liralık PS5 Tükendi!

PlayStation 5 Türkiye’de 19 Kasım tarihinde satışa çıkmıştı. Dünyayla aynı anda satışa çıkan PlayStation 5 ciddi talep görürken, ön siparişlerin de etkisi ile kısa bir süre içerisinde tükendi.

İlk serinin tükenmesinin ardından karaborsa sitelerinde ilginç fiyatlar ortaya çıktı. PS5’i 5 bin 200 liraya satan da var 15 bin liraya satan da. Markanın açıkladığı 8 bin 299 liranın epey altında 5 bin 200 TL’den satış yapan kişi, kendisi PS5’i yurtdışından daha uygun fiyata aldığı için bu rakamlara satabildiğini söyledi.

PS5’in ABD satış fiyatı 500 dolar yani bugünkü kurla 3 bin 800 lira. Türkiye’de elektronik ürünlere yüzde 20 ÖTV, yüzde 18’lik KDV’ye ek yüzde 50’lik gümrük vergisi uygulanıyor.

Durumun dünya genelinde aynı olduğunu belirten PlayStation yetkilileri, “Hiçbir ülke için rakamları veremiyoruz, bütün dünyada satışa çıkar çıkmaz tükendi. Uzun kuyruklar oluştu” bilgisini verdi. Pandemi koşulları ile üretimin de sınırlı olması sebebiyle bir sonraki serinin geliş tarihi de belirsiz durumda.