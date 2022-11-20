Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı yaşamını yitirdi

Abdurrahim Albayrak’ın büyük acısı; 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

Nişantaşın’da bulunan ünlü alış veriş merkezinin 4’üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bostancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bostancı’nın Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın torunu olduğu öğrenildi.

BATUHAN BOSTANCI’NIN ANNE VE BABASI KİMDİR?

Abdurrahim Albayrak’ın kızı İlknur Albayrak ile iş insanı Asil Bostancı 2005 yılında evlendi.

Abdurrahim Albayrak’ın torunu olan Batuhan 2007 yılında dünyaya geldi. Albayrak’ın kızı İlknur Albayrak Bostancı ve Asil Bostancı çiftinin oğlu Batuhan 15 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, CITY’S Nişantaşı AVM’nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Abdurrahim Albayrak” Nasıl dayanacağımı bilmiyorum.”

Galatasaray’ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak, torunu Batuhan Bostancı’nın bir alışveriş merkezinin dördüncü katından düşüp yaşamını yitirmesinden sonra duygu dolu bir açıklama yaptı. Albayrak yaptığı paylaşımda, “Nasıl dayanacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum” dedi.

Abdurrahim Albayrak’a taziye mesajları

Galatasaray Kulübü, eski yönetim kurulu üyesi ve asbaşkanı Abdurrahim Albayrak‘ın torunu için taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, “Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Abdurrahim Albayrak’ın torunu Batuhan Bostancı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

TFF‘nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Sayın Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Merhum Batuhan Bostancı’ya Allah’tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.” denildi.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında şunları kaydetti: “Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’ya Allah’tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz.”

Beşiktaş Kulübü de mesajında, “Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı’nın oğlu Batuhan Bostancı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.