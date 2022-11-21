Gaziantep Karkamış’a PKK Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından Suriye’nin kuzeyinden 5 roket atıldı. İçişleri Bakanı Soylu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alınan bilgilere göre PKK – YPG tarafından Gaziantep Karkamış’a atılan roketler bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR’a isabet etti. Saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirirken yaralıların da olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Saldırı sonrasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerleşim yerlerine düşen roketler nedeniyle biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Süleyman Soylu şunları söyledi:

“Elbette ki şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavilerine devam ediyorlar. Milletimize şunu söylemek isteriz: Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevap en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Teröre hem sınırlarımız içinde hem sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne roket isabet ettiğini, Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu’nun da camlarının kırıldığını açıkladı.