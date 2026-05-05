Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil çakıldı!

Adıyaman’da korkutan kaza

Adıyaman’ın Kahta karayolu Ortanca köyü mevkiinde H.E. (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçarak ters döndü. Olay yerine sevk edilen ekipler uzun uğraşlar sonucunda yaralıları sıkıştıkları araçtan kurtardı.

Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü H.E. ile B.I. (24), H.S.K. (25) ve Y.M.İ. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkutan kazada ekiplerin sıkı çalışması sayesinde yaralılar kurtarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.