Adıyaman’da şok görüntüler: Yerden kalkamadılar

Adıyaman‘da gençler korkuttu

Adıyaman’da Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı yakınlarında kimliği belirsiz 3 şahıs, kullandığı maddenin etkisinde kalarak yere yığıldı.

Şahısların o anları saniye saniye kayıt altına alındı. Kendilerinden geçen gençler görenleri şok etti. Çevredekilerin müdahalesi ile kendilerine getirilmeye çalışıldılar.

Yerde hareketsiz yatan 3 şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleri ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yerde yatan şahıslara müdahale etti.

Şahıslar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.