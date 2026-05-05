Kayseri’de öğrenci yurdunda yangın!

Kayseri’de kız öğrenci yurdunda prizden çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu.

Kayseri’de yangın paniği

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nun 4’üncü katında prizden başlayan yangın büyük bir panik yarattı. Yangın yurtta bulunan bir yatağa da sıçrarken, öğrenciler yurttan korku içinde tahliye edildi.

İhbar üzerine yurda gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Yangında şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan çevredeki esnaf tarafından yağışlı havada dışarda kalan öğrencilere çay ikram ett. Yurttaki dumanın tahliye edilmesinin ardından öğrenciler yurtlarına geri döndü.

