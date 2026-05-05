Isparta’da çocukların korkutan oyunu: Mahsur kaldılar

Isparta‘da çocuklar dağda mahsur kaldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde İmaret Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında kayalıklara tırmanan çocuklar, mahsur kaldıkları dağlık alandan ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Eski sağlık ocağı binası arkasında bulunan heyelan bölgesinde kayalık alana tırmanan çocuklar kayalıklarda mahsur kaldı. çevredeki vatandaşlar çocukların inemediklerini fark ederek ekiplere ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışması sonucu çocuklar bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Çocuklar ve aileleri büyük bir korku yaşadı.

Kurtarılan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.