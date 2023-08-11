Trafik Kazası Haberleri

Aksaray’da Trafik Kazası: 2 Ölü

Aksaray'da üç aracın karıştığı trafik kazasında Mehmet Deliaslan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. / Aksaray trafik kazası...

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Aksaray Trafik Kazası
Aksaray Trafik Kazası

Aksaray trafik kazası 2 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Aksaray trafik kazası dün gece saat 22.15 sıralarında meydana geldi.

Ankara – Niğde Otoyolu Ortaköy gişeleri civarında Ankara istikametine devam eden Ferdi Taş yönetimindeki 01 ADO 665 plakalı araç Mehmet Deliaslan’ın kullandığı 51 KZ 102 plakalı otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız idaresindeki 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonrası araçlar yola savrulurken kazaya karışan araçlardan birinin şoförü olan Mehmet Deliaslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir kişi daha hayatını kaybederken şahsın kimliği henüz belirlenemedi.

Araçlarda bulunan 12 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken diğer yaralılar Ortaköy Devlet Hastanesi ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan 6 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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