Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu’nun Gölbaşı Hacılar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Tır ve Otomobil Çarpıştı

Kaza, M.A.Ö. yönetimindeki 33 AJR 833 plakalı tır ile 07 S 0747 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan M.U. olay yerinde hayatını kaybetti.

İki Çocuk Yaralı

Kazada, otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

