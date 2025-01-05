Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ankara-Niğde Otoyolu’nun Gölbaşı Hacılar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.
Tır ve Otomobil Çarpıştı
Kaza, M.A.Ö. yönetimindeki 33 AJR 833 plakalı tır ile 07 S 0747 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan M.U. olay yerinde hayatını kaybetti.
İki Çocuk Yaralı
Kazada, otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Onkoloji Merkezi’nde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. 18 hasta tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.