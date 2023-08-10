Murat Arpapay Cinayeti: Adli Tıp Raporu Belli oldu

İstanbul Şirinevler’de Muhterem Perçikli tarafından günlük kiralanan daireye götürülüp öldürülen, cesedi apartman boşluğunda bulunan 57 yaşındaki Murat Arpapay’ın ölüm nedeni belli oldu. Murat Arpapay Cinayeti…

Evinde sakladığı paraları çalmak için plan yapan şüphelilerin, Arpapay’ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdükleri belirlendi. Arpapay’ın öldürülmesiyle ilgili şüphelilerden Muhterem Perçikli ve Serpil Demir tutuklanırken, paraları alan Ersen Başak, cinayeti işleyen Doğan Sarıyıldız ile Fatih Erginoğlu’nun ise yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Apartman boşluğunda cesedi bulunan ve vücudunda herhangi bir silah ya da bıçak yarası olmayan Murat Arpapay 57 yaşındaydı.

Şüpheli ölüm olarak kaydedilen ve Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Murat Arpapay’ın ölüm nedeni de adli tıp raporu ile ortaya çıktı. Arpapay’ın vücuduna sıvı enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Adli Tıp raporu sonrası çalışmalarını hızlandıran polis ekipleri Arpapay’ın olaydan bir gün önce Muhterem Perçikli (19) adlı kadınla beraber olayın yaşandığı apartmandaki günlük kiralık dairede kaldığı tespit edildi.

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Polis ekipleri aynı gün daireye Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu´nun girdiğini, Perçikli’nin saat 21.20´de evden ayrıldığını diğer 3 kişinin ise sabah saat 04.00´da binadan çıktıklarını belirledi.

Yapılan incelemelerden sonra Serpil Demir ve Muhterem Perçikli kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularında cinayeti itiraf eden Perçikli ve Demir’in ifadelerine göre Murat Arpapay ile Ersen Başak isimli şahıs internette tanıştı.

Murat Arpapay, Ersen Başak’a uzun yıllar İngiltere´de yaşadığını, Türkiye´ye döndükten sonra geçimini ailesinin İngiltere´den gönderdiği parayla sağladığını söyledi.

Ersen Başak görüşmeler sırasında Arpapay´ın paralarını evde sakladığını öğrendikten sonra Muhterem Perçikli ile Serpil Demir’den yardım isteyerek bir plan yaptı.

Plana göre Ersen Başak’ın sahibi olduğu kafede Arpapay, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir ile tanıştı. Arpapay daha sonra Perçikli ile sevgili oldu.

Olay günü ise Muhterem Perçikli, Murat Arpapay´la tuttuğu günlük kiralık daireye gitti. Kısa bir süre sonra Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu da aynı daireye gitti. Burada Arpapay´ın ellerini bağlayan 3 şüpheli daha sonra iğneyle Arpapay´ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdü.

Şüpheliler, Arpapay´ın cesedini binanın havalandırma boşluğuna bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Cinayet sonrası Arpapay’ın evinden paraları alan Başak Gürcistan’a, Doğan Sarıyıldız ile Fatih Erginoğlu ise Kıbrıs´a kaçtı.

Muhterem Perçikli ve Serpil Demir ise tutuklandı.

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