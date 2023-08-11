İzmir Elektrik Kesintisi: 16 Ağustos 2023

Vatandaşlar İzmir elektrik kesintisi için nereleri kapsadığıyla ilgili internette araştırma yapıyor. İçeriğimizdeki link aracılığıyla 16 Ağustos İzmir elektrik kesintisi listesine ulaşabilirsiniz.

İzmir genelinde elektrik kesintileri zaman zaman yaşamın bir parçası olabiliyor. İzmir elektrik kesintisi aramaları da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yapılıyor. İzmir’in çeşitli ilçelerinde bugün de elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İzmirliler hangi ilçelerde, mahallelerde hatta sokaklarda kesinti olduğunu GDZ internet sitesindeki sorgulama sayesinde kolayca yapabiliyor.

16 Ağustos İzmir elektrik kesinti listesi Gediz Elektrik Dağıtım şirketi tarafından toplu bir şekilde yapılmıyor. İzmir’de yaşayanların elektrik kesintisi olup olmadığını öğrenmesi için şirketin internet sitesinde ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek sorgulama yapması gerekiyor.

İzmir Elektrik Kesintisi: GDZ Sayfasında Sorgulama Yapılabiliyor

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Ağustos 2023 günü İzmir’in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Bornova elektrik kesintisi, Bayraklı elektrik kesintisi, Buca elektrik kesintisi, Karşıyaka elektrik kesintisi, Çeşme elektrik kesintisi gibi aramalar internet ortamında yoğunlaşıyor.

Elektrik kesintileri genelde iki şekilde yapılıyor. Arıza durumunda yapılan kesintiler ve planlı kesintiler.

Planlı (bildir​​​imli) İzmir elektrik kesintisi, şirketin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir.

İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitesi, sosyal medya hesapları, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmakta.

Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?” sorularını araştırıyor. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

Hangi İlçelerde Kesinti Var?

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını aşağıdaki linkte görebilirsiniz.

İzmir Elektrik Kesintisi Sorgulama

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, İzmir’de aşağıdaki ilçelerde hizmet veriyor:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla…

En az 48 saat önceden açıklanması zorunlu olan planlı kesintileri dağıtım şirketinin internet sitesinden kolayca öğrenebilir ve böylece kesinti nedeniyle önleminizi alabilirsiniz.

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