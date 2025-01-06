İstanbul’da yüzde 46’lık toplu taşıma zammı teklifi reddedildi

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 46.09 oranında zam yapılmasına ilişkin teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Yeni ücret tarifesi ve zam oranı alt komisyonlarda ele alınacak.

İBB teklifi reddedildi

İBB tarafından hazırlanan yüzde 46.09’luk zam teklifi, ocak ayı UKOME toplantısında gündeme alındı. Ancak, teklif oy çokluğuyla kabul edilmedi. Toplu taşıma ücretlerinde yapılacak zam oranının belirlenmesi için konunun alt komisyonlarda görüşülmesine karar verildi.

UKOME tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda yeni ulaşım ücretlerinin bu ay içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Geçmişteki zamlar ve süreç

Geçtiğimiz yıl İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerine toplamda yüzde 31 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl teklif edilen yüzde 46.09’luk zam oranı, mevcut ekonomik şartlar ve maliyet artışları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Ancak, teklifin kabul edilmemesi, zammın yeniden değerlendirilmesine yol açtı.UKOME’nin Yapısı

UKOME, yerel ve merkezi idarenin temsilcilerinden oluşan 27 üyeli bir kurul olarak görev yapıyor. Üyelerden 11’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenirken, 15’i merkezi idare tarafından atanıyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ise bir üye ile temsil ediliyor.

Sonuç ve beklentiler

Yeni zam oranının alt komisyonlarda yapılacak görüşmeler sonucunda netleşmesi beklenirken, İstanbul halkı bu süreçte ulaşım ücretlerinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Zam oranı üzerindeki nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor.