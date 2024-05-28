Trafik Kazası Haberleri

İstanbul’da tramvay otomobile çarptı: 2 yaralı

İstanbul Bahçelievler’de tramvay yolundan dönüş yapan otomobile tramvay çarptı.

Bahçelievler’de tramvay yolundan dönüş yapan otomobile tramvay çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Bahçelievler’de tramvay yolundan dönüş yapan otomobile tramvay çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Tramvay otomobile çarptı
Otomobildeki iki kişi yaralandı

Tramvay otomobile çarptı

Kaza, T1 Kabataş- Bağcılar hattı Mehmet Akif Durağı yakınlarında, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 EKH 455 plakalı otomobilin sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde otomobiliyle seyir halindeyken dönüş yaparak tramvay yolundan karşıya geçmek istedi. Sürücü, dönüş yaptığı sırada, Kabataş istikametinde ilerleyen tramvay, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savruldu. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından vatman, tramvayı sürmeye devam ederek Zeytinburnu istasyonunda durdurdu. Alkol testinden geçirilen vatman, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobildeki iki kişi yaralandı

Kazayı anlatan Mert Polat, “Patlama sesi duyduk. Olay yerine geldiğimizde tramvayın kazaya karıştığını gördük. Tramvay, otomobile köşe tarafından çarpmış, otomobil savrulmuş. Otomobildeki 2 kişi yaralıydı. Tramvay sürücüsü olayın ardından fotoğraf çekip devam etti. Herhangi bir şekilde beklemedi. Tramvay giderken de buradaki vatandaşlar da ezilme tehlikesi atlattı” diye konuştu.

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