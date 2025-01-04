Rize’de onkoloji merkezinde yangın
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Onkoloji Merkezi’nde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. 18 hasta tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi’nde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Merkezin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede fark edilerek itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.
Yangın Hızla Söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının, merkezdeki servis deposunda başladığı ve diğer alanlara yayılmadan söndürüldüğü bildirildi.
18 Hasta Tahliye Edildi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özcan Yavaşi, yangının ardından açıklamalarda bulundu. Yavaşi, “Yangın, birinci kattaki servis deposunda çıktı. Hastalarımız etkilenmeden hızlı bir şekilde tahliye edildi. Toplam 18 hastamızı başka servislere yerleştirdik. Yangının nedenine ilişkin olay yeri incelemesi devam ediyor. Servis toparlandıktan sonra sabah hastalarımız yerlerine alınacak” dedi.
Can Kaybı veya Yaralanma Yok
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.
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