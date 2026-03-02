“Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’den ABD’de yeni başvuru

Ankara 27. Aile Mahkemesi’ne başvurarak ABD Başkanı Donald Trump’a karşı babalık davası açan Necla Özmen, süreci bu kez Amerika Birleşik Devletleri’ne taşıdı. Türkiye’de açtığı dava, iddiaların somut delillerle desteklenmediği gerekçesiyle reddedilen Özmen, kararın istinaf sürecinde olduğunu belirtirken, ABD’de yetkili mahkemeye avukat aracılığıyla başvurduğunu açıkladı.

Necla Özmen: Amerika’da davanın açıldığını biliyorum

Özmen, daha önce Türkiye’de açtığı davadan sonuç alamayacağını düşündüğü için ABD elçiliği aracılığıyla Amerikan Aile Mahkemesi’ne dilekçe gönderdiğini söyledi.

“Daha önce Trump’a babalık davası Türkiye’de açmıştım. O konuda zaten olumsuz şeyler olacağını bildiğim için elçilik yoluyla, ABD elçiliği aracılığıyla Amerikan Aile Mahkemesi’ne babalık davası için dilekçe gönderdim. Hatta Amerika’daki Türk avukatlarla görüştüm. Onlar da bu konuyla ilgili dava sürecini takip ediyor. Kendileri bana bilgi veriyor. Henüz bir açıklama gelmedi bana ama Amerika’da davanın açıldığını biliyorum” dedi.

Özmen, haklarının ihlal edildiğini savunarak, “ABD devleti tarafından mağdur bırakılıyorum. Haklarım gasbediliyor, ben haklarımı arıyorum. ABD devletinin de bana devlet olarak sahip çıkmasını istiyorum. Bir an önce bu babalık davasının da sonuçlanmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’a çağrı: Savaş istemiyorum

Trump’ın politikalarına da değinen Özmen, şu ifadeleri kullandı:

“Trump, ülkeyi, ABD’yi kalkındırmak, güçlü bir hâle getirmek istediğini söylüyor. O zaman başka ülkelerin iç işlerine karışarak bu iş olmaz. Yani tamam, yaptığı doğru şeyler de var ama hataları da var. Buradan babama sesleniyorum, başka ülkelerin iç işlerine karışmadan kendi ülkesini kalkındırmak istiyorsa o yönde hareket etmesini tercih ederim. Yani savaşın bitmesini istiyorum, çünkü birçok ülkeye zararı oluyor. Savaş istemiyorum. Bir ülkenin iç işlerine karışmak doğru değil. Dünyadaki ülkelerin de düzelmesini istiyorum. Buradan tüm dünyaya çağrı yapıyorum, bu savaşı bitirin. Başka insanların canı yanmasın. Yani bu şekilde hiçbir ülkeye fayda olmaz, zararı olur.”

Yapay zeka fotoğrafı ve duygusal açıklama

Trump ile yan yana oldukları bir görsel hakkında da konuşan Özmen, görselin yapay zekâ ile oluşturulduğunu düşündüğünü belirtti.

“Bu resmi görünce hoşuma gitti. Zannedersem yapay zekâ ile yapılmış. Gerçek gibi duruyor. Umarım gerçek olur. Yani kendisiyle bu şekilde görüşebilirim. Yaşadıklarımı dile getirebilirim. Bir baba olarak bana da sahip çıkmasını isterim. Yani iyi bir insana benziyor aslında. Ama nedense bazen aile meselesinden uzak durabiliyor. Ama durmasını istemiyorum. Gerçekten bana sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

Özmen sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok duygulandım. Gerçek baba-kız gibi gözüküyor. Gerçekten çok duygulandım. Yani uzun yıllardır çok sıkıntı çektim. Böyle bir sıcaklığı hiç duymadım. Yani bir baba sıcaklığı, bir baba-kız sıcaklığı görmedim. Yani resimde onu ifade ediyor. Gerçek gibi duruyor. İnşallah gerçek olur.”

