Asgari ücrette karar açıklandı

2026 yılı asgari ücretine ilişkin karar netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklama, işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ’in komisyona katılmadığı bir süreçte geldi.

Asgari ücret belli oldu

Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücretin 28 bin 75 lira, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini söyledi. Yapılan artışla birlikte asgari ücretin, geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırıldığı belirtildi.

“Sosyal diyalog vazgeçilmezdir”

Süreç boyunca işçi ve işveren temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Işıkhan, devletin sosyal diyalogdan vazgeçmeyeceğini vurguladı. Işıkhan, tüm tarafların görüşlerinin alındığını ve karar alma sürecine dahil edildiğini söyledi.

Birlik ve uzlaşı vurgusu

İşçi ve işverenin çalışma hayatının temel unsurları olduğunu dile getiren Işıkhan, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirtti. Ekonomide yaşanan zorluklara rağmen toparlanma sürecinin sürdüğünü ifade etti.

“Popülist değil, dengeli bir yaklaşım”

Asgari ücret artışlarının piyasada erimemesi gerektiğini dile getiren Işıkhan, yapılan düzenlemelerde temel hedefin çalışanların alım gücünü korumak olduğunu söyledi. Işıkhan, çalışma hayatında dengeli ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Asgari ücret desteği artırıldı

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, asgari ücret desteğinin 2026 yılında 1270 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Desteğin, işverenleri korumayı da amaçladığı belirtildi.

TÜRK-İŞ’ten itiraz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklanan asgari ücreti kabul etmediklerini söyledi. Atalay, bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmadıklarını belirterek, mevcut yapının adil olmadığını savundu.

“Bu rakam taleplerimizi karşılamıyor”

Atalay, açıklanan ücretin ne asgari ücretlinin ne de kamuoyunun beklentilerini karşıladığını ifade etti. Gıda, kira, eğitim ve ulaşım giderlerindeki artışlara dikkat çeken Atalay, asgari ücretin artık bir geçim ücreti haline geldiğini söyledi.

Ara zam sorusu

2026 yılında ara zam beklentisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Atalay, enflasyonun artmamasının temennileri olduğunu belirterek, alım gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

