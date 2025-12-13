Fatih Erbakan’dan asgari ücret çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik sıkıntıların Türkiye’nin temel sorunlarından biri haline geldiğini vurgulayan Erbakan, mevcut ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Fatih Erbakan: Üretim ve adalet temelli ekonomi şart

Milli Görüş’ün maddi kalkınma anlayışına ihtiyaç olduğunu belirten Erbakan, borç, faiz, zam ve vergi odaklı ekonomi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir modele geçilmesi gerektiğini söyledi. Paylaşımda adaletin sağlanmasının önemine dikkat çeken Erbakan, ekonomik sorunların ahlaki ve manevi erozyonla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret için 45 bin lira vurgusu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu kapsamda asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade eden Erbakan, artışın finansmanına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Erbakan, faize, israfa ve imtiyazlara ayrılan kaynakların bir kısmının asgari ücrete yönlendirilmesi halinde bu artışın mümkün olacağını söyledi. “Bir maaş işverenden, bir maaş devletten” şeklinde bir modelin de uygulanabileceğini dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye” süreci ve referandum önerisi

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin görüşlerini de paylaşan Erbakan, silah bırakma sürecinin PYD ve YPG’yi de kapsaması gerektiğini vurguladı. Süreçte şehit aileleri ve gazileri incitecek adımlardan kaçınılması gerektiğini belirten Erbakan, Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı”ndan yararlanmasına karşı olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Erbakan, terörle ilgili yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesini önerdi. Milletin iradesinin doğrudan sorulmasının en doğru yol olacağını ifade eden Erbakan, affa ilişkin kararların da halkın vereceği oy doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini dile getirdi.

