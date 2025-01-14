Bağcılar’da cinayet! 12 yaşında çocuk öldürüldü

İstanbul Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi’nde yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir kişi, bir eve girerek iki kardeşe taş ve bıçakla saldırdı. 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybederken, 5 yaşındaki Ahmet Samou ağır yaralandı. Anne Gülizar Samou’nun dışarıda olduğu sırada gerçekleşen saldırı, mahallede büyük üzüntü yarattı.

12 yaşında cinayete kurban gitti

Anne Gülizar Samou eve döndüğünde çocuklarını kanlar içinde buldu. Durumu hemen polise bildiren anne, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 12 yaşındaki Meryem Samou’nun başına taşla vurulduğu ve vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edildi. Yaralı kardeşi Ahmet Samou ise başından ve gözünden yaralanmış halde hastaneye kaldırıldı.

Çocuklara saldıran kişi yakalandı

İstanbul Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi’nde yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir kişi, bir eve girerek iki kardeşe taş ve bıçakla saldırdı. 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybederken, 5 yaşındaki Ahmet Samou ağır yaralandı. Anne Gülizar Samou’nun dışarıda olduğu sırada gerçekleşen saldırı, mahallede büyük üzüntü yarattı.

Polis hızla hareket etti

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla 51 yaşındaki Zekeriya A. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde elektrik işi için eve çağrıldığını ve yaşanan bir tartışma sırasında çocuklara saldırdığını öne sürdü.

Adli süreç başladı

12 yaşındaki Meryem Samou’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Gözaltına alınan Zekeriya A.’nın elinde morluklar olduğu ve saldırının detaylarını anlatırken soğukkanlı olduğu belirtildi.