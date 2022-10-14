Bartın’da maden ocağında patlama: 25 madenci hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık 2 saat önce “14 kardeşimiz hayatını kaybetti” bilgisi paylaşmıştı. Son bilgi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Fahrettin Koca “Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 ambulans uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti” açıklamasını yaptı.

B﻿artın Valiliği, patlamadan sonra kaza alanından çıkarılan 36 işçiden 25’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

V﻿aliliğin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yaralılardan 6’sı İstanbul’a sevk edildi. 5 yaralının tedavisi ise çevredeki illerde devam ediyor.

Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bartın’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı açıklamada madende 110 kişinin çalıştığını ifade etti.

Bakan Soylu açıklamasında “Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan üzüntü duyduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktılar, bir kısmı kurtarıldı. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı,” ifadelerini kullandı.