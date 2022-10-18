CHP Sansür Yasası İçin AYM’ye Başvurdu

AKP ve MHP ortaklığıyla hazırlanan ve “dezenformasyonla mücadele yasası” ismi konulan, ancak kamuoyunda “sansür yasası” olarak nitelendirilen kanun Resmi Gazete’ye yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP sansür yasası 29. maddesinin iptali için AYM başvurusu yaptı.

14 Ekim’de 40 maddeli yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Yasayla birlikte haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında kökten değişiklikler öngörülüyor.

Yasanın ‘sansür’ olarak yorumlanmasında 29’uncu madde en belirgin içeriğe sahip. 29’uncu maddede şu ifadeler yer alıyor:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.”

Kanunda ‘gerçeğe aykırı bilginin’ tanımının muğlak olduğunu belirten uzmanlar, yasada tanımın yapılmadığını ve mahkemelerce yoruma açık olduğu için kanunun ifade özgürlüğünü sınırlayacağını belirtmişlerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın kanununda ifade özgürlüğünü keyfi olarak sınırlayacağı için eleştirilen 29’uncu maddeyi, yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubu konuşmasında bu başvurunun ardından basın yasasının tamamının iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

CHP sansür yasası 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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