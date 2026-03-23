Bayram tatilinde acı bilanço! 31 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinde yollarda yaşanan yoğunluk, acı tabloyu da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, dört günlük tatil süresince ülke genelinde binlerce trafik kazası meydana geldi. Can kayıplarında önceki yıllara göre düşüş yaşansa da, bilanço yine de dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bayramda 2 bin 753 kaza

İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 31 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 861 kişi yaralandı.

Gün gün can kaybı

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin günlere göre dağılımı da paylaşıldı:

Birinci gün: 8 kişi

İkinci gün: 12 kişi

Üçüncü gün: 4 kişi

Dördüncü gün: 7 kişi Toplamda 31 vatandaş yaşamını yitirdi.

Ölümlü kazalarda düşüş

Bakanlık, 2023 ve 2026 verilerini karşılaştırarak dikkat çeken bir gerilemeye işaret etti. Ölümlü kaza sayısının 38’den 23’e düşerek yüzde 39,5 oranında azaldığı, kaza yerindeki can kaybının ise 44’ten 31’e gerileyerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdiği belirtildi.

Yaralı sayısı da azaldı

Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısının 3 bin 85’ten 2 bin 730’a, yaralı sayısının ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e düştüğü ifade edildi. Günlük ortalama can kaybı da 11’den 7,75’e geriledi.

Denetimler sürecek

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

