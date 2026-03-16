Eskişehir’de kırmızı ışıkta bekleyen yayalara otomobil çarptı: 5 yaralı

Eskişehir’de feci kaza

Eskişehir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden biri kırmızı ışıkta bekleyen 5 yayaya çarptı. Yaralanan vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Mustafa Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 1 araç kırmızı ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı. Çarpmanın etkisi ile kırmızı ışıkta bekleyen toplam 5 vatandaş yaralandı.

Olay yerindeki vatandaşların sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar en yakın hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi’nde kısa süreli trafik akışı durduruldu. Olayla ilgili ise polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Korkunç anlar kameralara yansıdı- Video