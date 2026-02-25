Beykoz’da eski nişanlı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Beykoz’da eski nişanlısı Aysel Karakoç’u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fethi Şancı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın eylemi planlayarak gerçekleştirdiği kanaatine vararak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cinayet nasıl işlendi?

İddianamede yer alan bilgilere göre, olay günü Karakoç ve Şancı birlikte bir restoranda yemek yedi. Savcılığın tespitlerine göre sanık, mekândan ayrılmadan önce restorana ait servis bıçağını yanına aldı. Çift daha sonra Beykoz’daki siteye geldi.

Karakoç’un araçtan inmek istemediği, ancak sanığın ısrarı üzerine evine geçtiği aktarıldı. Bir süre sonra Karakoç’un koşarak site danışma kulübesine gittiği ve görevliden telefon isteyerek polisi aradığı belirtildi. İddianamede, Karakoç’un telefon görüşmesinde “Erkek arkadaşım bana zarar verebilir.” dediği kaydedildi.

Savcılığa göre sanık, maktulün evinden aldığı daha büyük bir doğrama bıçağını cebine koyarak danışma kulübesinin önüne geldi ve burada Karakoç’a öldürücü bölgelerinden beş kez bıçakla saldırdı. Yaralı haldeyken sanığın elindeki bıçağı alıp uzağa fırlatan Karakoç’un kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp raporunda ölümün, kesici-delici alet yaralanmasına bağlı organ ve büyük damar hasarı sonucu gelişen iç ve dış kanama nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Aile beyanları ve yazışmalar

İddianamede, maktulün kız kardeşi K.B.’nin ifadesine de yer verildi. K.B., çiftin daha önce nişanlandığını, aldatma ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle ayrıldıklarını, olay gününe kadar herhangi bir barışma olmadığını söyledi. Maktulün annesi P.K. ise kızının sanıktan korktuğunu ve bu nedenle taşınarak izini kaybettirmek istediğini beyan etti.

Bilirkişi incelemesinde, taraflar arasındaki mesajlaşmalarda Karakoç’un ilişkiyi sürdürmek istemediğinin görüldüğü aktarıldı. Savcılık, sanığın Dubai’ye gitmeden önce “son kez buluşma” bahanesiyle Karakoç’u restorana çağırdığını ve burada planını hayata geçirdiğini değerlendirdi.

“Tasarlayarak öldürme” ve kaçış planı iddiası

İddianamede, sanığın eylemi önceden planladığı, restorandan aldığı bıçakla öldürme niyetini oluşturduğu, evde ele geçirdiği daha elverişli bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca olay sonrası Dubai’ye kaçmayı planladığı ve uçak bileti aldığı da dosyada yer aldı.

Savcılık, Şancı’nın “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanığın önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.

