Adana’da cinayet! 20 yaşındaki İpek Akgül öldürüldü

Adana’da Yaşar B., tartıştığı İpek Akgül’ü kafasından silahla vurdu. Yaşar B. İpek Akgül’ü daha sonra su kuyusuna gömdükten sonra kendini ihbar etti.

Sevgililer Günü’nde Adana’da vahşi bir cinayet yaşandı.

Alınan bilgilere göre cinayet 14 Şubat akşam saatlerinde Yumurtalık ilçesindeki Asmalı mahallesinde yaşandı.

İddialara göre Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı İpek Akgül’ü tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra yakındaki tarlanın sulama kuyusuna gömdü.

112’yi arayarak kendini ihbar eden Yaşar B, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşar B.’nin gösterdiği yerde genç kızın cesedi bulundu.

Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayı birkaç yüz metre uzaklıktaki portakal bahçesinde buldu.

Akgül’ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.’nin sorgusu sürüyor.

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