TürkiyeNationalTurkVideo
İzmir’de tavuktan kaçan görevlinin görüntüleri gülümsetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin tavuktan kaçtığı görüntüler görenleri gülümsetti.
Gıda dağıtımı ekibinde yer alan belediye personeli kendisini kovalayan tavuktan kaçarken görüntülendi. Personel gittiği bir evde vatandaşın beslediği tavukların kendisini kovalamasının ardından arkasına bakmadan koşarak kaçtı.
Belediye personelinin bu görüntüleri sosyal medya üzerinden binlerce görüntülenme alırken videoyu izleyen vatandaşlar bu görüntülere gülmeden edemedi.
Binlerce beğeni alan videoya yorum yağdı.