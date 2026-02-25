TürkiyeNationalTurkVideo

İzmir’de tavuktan kaçan görevlinin görüntüleri gülümsetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin tavuktan kaçtığı görüntüler görenleri gülümsetti.

İzmir‘de güldüren anlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait gıda dağıtım ekibi, üzerine doğru koşan bir tavuk nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.
Gıda dağıtımı ekibinde yer alan belediye personeli kendisini kovalayan tavuktan kaçarken görüntülendi. Personel gittiği bir evde vatandaşın beslediği tavukların kendisini kovalamasının ardından arkasına bakmadan koşarak kaçtı.
Belediye personelinin bu görüntüleri sosyal medya üzerinden binlerce görüntülenme alırken videoyu izleyen vatandaşlar bu görüntülere gülmeden edemedi.
Binlerce beğeni alan videoya yorum yağdı.

