Denizli Serinhisar’da Cinayet! 25 Bin Lira İçin

Denizli Serinhisar’da Cinayet! İşe gitmek için aracına binen Kemal Akköse’yi pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldüren tetikçinin cinayeti 25 bin liralık borcunun ödenmesi karşılığında işlediği ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de 10 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Kemal Akköse (25) işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Akköse’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayete kurban giden Kemal Akköse’nin, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse’nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetin faili olan Mustafa Akköse’nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasan Akköse’nin babası Yaşar Akköse ile olaydan saatler önce “Söz intikamını alacağım kuzum” ve “Biz bize yapılanı unutmayız” şeklinde paylaşım yapan annesi Aynur Kural tutuklandı.

“Kan gütme düşüncesiyle öldürme” ve “azmettirme” suçlarından tutuklanan şüphelilerin, 25 bin liralık borcunun ödenmesi karşılığında anlaştığı tetikçi Şakir Hüsünbeyi (22) saklandığı bağ evinde yakalandı.

Şakir Hüsünbeyi’nin borçlarının ödenmesi karşılığında cinayeti işlemek için aileyle anlaştığı tespit edildi. Şakir Hüsünbeyi’nin, kuyu cinayetinde öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın ile arkadaş olduklarını ve cinayeti onların intikamını almak için işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Kemal Akköse’nin hayatını kaybettiği kanlı pusuyu kuran Şakir Hüsünbeyi’nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi.

Cinayetten önce 3 gün bölgede keşif yaptığı kaydedilen tetikçinin suçu işlediği anlarda tutuklu babanın da gözcülük yaptığı öne sürüldü.

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