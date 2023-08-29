Tokat Erbaa’da Cinayet! “Glock” ile Öldürmüş!

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan şüphelilerden Orhan Mert Karagöl tutuklandı. / Tokat Erbaa’da Cinayet…

25 Ağustos’ta Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir düğünde Orhan Mert Karagöl ile husumetli olduğu Yusuf Çavdar arasında tartışma çıktı. S

Tartışma büyüyünce Orhan Mert Karagöl, Yusuf Çavdar’ı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinde bulunan Mustafa Anıl Y ve Aziz Atıl Y. adlı kardeşler de yaralandı.

Bir merminin isabet ettiği Orhan Mert Karagöl ve diğer yaralılar Niksar ve Erbaa Devlet Hastanelerine kaldırılırken yaşamını yitiren Yusuf Çavdar Karakaya’da toprağa verildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri Orhan Mert Karagöl ile düğün sahibi Yavuz Ş., damat Abdulsamet Ş., Fatih K., Hüseyin Gökhan V., Murat S., Mustafa Anıl Y. ve Aziz Atıl Y.’ı gözaltına aldı.

Orhan Mert Karagöl’ün cinayeti “hayalet silah” olarak tanınan “Glock” marka tabancayla işlediği tespit edildi. Silahın ruhsatsız olduğu bildirildi.

5 şüpheli serbest bırakılırken Orhan Mert Karagöl, Hüseyin Gökhan.V. ve Murat S. adliyeye sevk edildi. Jandarma komandolar eşliğinde adliyeye getirilen Karagöl’e çelik yelek ve başlık giydirildi.

Katil zanlısı Karagöl tutuklanırken diğer iki kişi serbest bırakıldı. Olay sırasında Orhan Mert Karagöl ve Yusuf Çavdar’ın alkollü oldukları belirtildi. Karagöl jandarmadaki ifadesinde Çavdar’ın kendisine ‘dolandırıcı’ deyince kavganın çıktığını ve vurduğunu söyledi.

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