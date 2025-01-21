Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otelde Yangın: 66 ölü

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren yoğun bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu 66 kişi hayatını kaybetti. Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara’dan gelen itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Bolu’da kabus dolu gece

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, içişleri ve sağlık bakanları başta olmak üzere birçok yetkili bölgeye intikal etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangının araştırılması için 4 başmüfettiş görevlendirildiğini açıklarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yangın faciası

Yangında birçok tatilci, yangından kaçmak için çarşafları bağlayarak camlardan sarkıtmak zorunda kaldı. Görgü tanıkları, yangının hızla üst katlara yayıldığını ve itfaiyenin gelmeden önce birçok kişinin camlardan atladığını aktardı. Yetkililer, yangınla ilgili kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili dezenformasyona karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın ardından açıklama yaparak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Bakanlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.