Milli Eğitim Bakanlığı’ndan özel okullara ‘Fahiş Ücret’ denetimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kayıt sürecinde bazı özel okulların mevzuata aykırı şekilde yüksek ücret talep ettiğini tespit etti. Bakanlık, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve haksız fiyat uygulamalarını engellemek amacıyla özel okullara yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.

Özel okulların fahiş fiyatlarına tepki

MEB, son iki yılın verilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden inceledi. İncelemeler sonucunda, bazı özel okulların anaokulu, 1, 5 ve 9’uncu sınıf kayıtlarında fahiş fiyat artışı yaptığı, eğitim dışı hizmetler (kitap, kıyafet, yemek) için de mevzuata aykırı ücret talep ettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı da bu okulları yakın takibe aldı.

Yeni düzenleme devrede

3 Ocak 2024 tarihinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, kademe başlangıçlarında fahiş ücret artışları yasaklandı. Bu kapsamda, özel okulların sundukları hizmetin maliyetini aşan oranlarda ücret talep etmeleri engellendi.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12’nci maddesine atıfta bulunarak, okulların yalnızca kâr amacıyla faaliyet gösteremeyeceği bir kez daha vurgulandı. Kanuna göre, okullar gelirlerini eğitimin kalitesini artırmak ve yatırımları sürdürmek için kullanmak zorunda.

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin devam ettiğini ve gerekirse yaptırımların uygulanacağını belirtti. Velilerin ekonomik mağduriyetlerini önlemek için yürütülen çalışmaların, özel okullarda daha adil bir ücretlendirme sürecine zemin hazırlaması bekleniyor.