SGK’dan kritik uyarı! Bayram ikramiyesi mesajlarına dikkat

Dolandırıcıların yen yöntemine karşı uyarı geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, son günlerde vatandaşlara gönderilen “Bayram ikramiyeniz tanımlandı” içerikli mesajların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Resmi kurumların bu şekilde link göndererek ödeme onayı talep etmediğinin altı çizilirken, özellikle kişisel ve banka bilgilerini hedef alan girişimlere karşı dikkatli olunması istendi.

SGK: Mesajlar kesinlikle sahte

SGK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlara gönderilen mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı açıkça belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı kullanılarak; ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz’ şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Şüpheli durumlarda, ‘ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz, CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz ve SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz”

Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

SGK, vatandaşların bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamaması gerektiğini vurguladı. Kimlik ve banka bilgilerinin paylaşılmasının ciddi mağduriyetlere yol açabileceği belirtildi.

Şüpheli durumlarda resmi kanallar

Yetkililer, şüpheli durumlarda vatandaşların ALO 170 hattını arayabileceğini, CİMER üzerinden başvuru yapabileceğini ya da SGK müdürlüklerine doğrudan başvurabileceğini hatırlattı.

