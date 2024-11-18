İlk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilere 2 aylık ödeme başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ilk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilere, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütnamesini onaylayan öğrencilerin beklediği ödemeler, hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Burs ve kredi ödemeleri hangi sırayla yatırılacak?

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sırasıyla yapılacak. İlk ödeme 18 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 22 Kasım’a kadar sürecek. T.C. kimlik numarasının son hanesi ‘0’ olan öğrenciler 18 Kasım, ‘2’ olanlar 19 Kasım, ‘4’ olanlar 20 Kasım, ‘6’ olanlar 21 Kasım, ‘8’ olan öğrenciler ise 22 Kasım’da burs ve kredilerini Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecek.

2024 yılına ait burs/kredi miktarları göz önünde bulundurularak, lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine ise 6 bin TL ödeme yapılacak. İlk ödeme, Ekim ve Kasım aylarını kapsayacak şekilde iki aylık olarak gerçekleştirilecek. Bu uygulama, öğrencilere büyük bir kolaylık sağlıyor ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyor.