Süleyman Soylu’nun Meral Akşener Sözleri Gündemde: Ne Zaman Satacağım Diye Bekliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Meral Akşener için sarf ettiği, “Onunla siyaset yaptım, ona hiç güvenmezdim. Kimle bir araya geldiyse onu satmıştır” cümleleri yeniden gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6’lı Masa’dan ayrılmakla kalmadı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı işaret ederek CHP’yi karıştırma hamlesi yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen Meral Akşener, Millet İttifakı’ndan ayrıldı.

Gündeme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları geldi…

Bakan Soylu’nun, Meral Akşener için söylediği “Kimle bir araya geldiyse satmıştır.” ifadeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Süleyman Soylu Meral Akşener için ne demişti?

İçişleri Bakanı Soylu Meral Akşener için şunları söylemişti:

“Ben onunla siyaset yaptım biliyorsunuz. Doğru Yol’da siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol Partisi’nde Tansu Çiller’i sattı. Ak Parti’nin kuruluşunda Ak Parti’ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan’ı sattı bir günde. Sonra MHP’ye gitti Devlet Bahçeli’ye, bir günde Milliyetçi Hareket Partisi’ni sattı. Şimdi de 6’lı masayı döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor. Hiç güvenilmez.”

Ya şu tweeti de paylaştırdınız ya bana. pic.twitter.com/HofKkG5fpf — Taci Kalkavan (@taci_kalkavan) March 3, 2023

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