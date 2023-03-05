İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın kimdir?

İşte, Koray Aydın’ın hayatına dair merak edilenler…

KORAY AYDIN KİMDİR?

Türk siyasetçi ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi.

Koray Aydın, ilk ve orta öğrenimini babası Halil İbrahim Aydın’ın memuriyeti sebebiyle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999–2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstledi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri’nden sonra TBMM başkanvekili olarak seçildi.

Meclise 1991–1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde meclisteki sandalyesini kaybetti. 2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi’nde Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştı. 2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı.

Koray Aydın, 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti‘ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimleri’nde, İYİ Parti’den Ankara milletvekili seçildi.

KORAY AYDIN ÖZEL HAYATI

Koray Aydın, Gönül Aydın ile evlidir. Halil İbrahim, Batuhan ve Konuralp adında 3 çocuğu vardır.