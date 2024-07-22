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Çanakkale’de korkutan deprem

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde saat 17.39’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Çanakkale depremine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan depreme ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan açıklama

Çanakkale depremine ilişkin açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca deprem anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan depreme ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale’de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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“Çanakkale Ezine’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

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