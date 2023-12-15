CHP Balıkesir Adayı Ahmet Akın Oldu

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala partilerin Büyükşehir Belediye Başkanı adayları da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. CHP Balıkesir adayı Ahmet Akın olarak açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, CHP’nin yerel seçimde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı, Bursa’da Mustafa Bozbey, Bolu’da Tanju Özcan, Balıkesir’de Ahmet Akın’ı aday göstereceği duyuruldu.

CHP’de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklanmıştı.

CHP Balıkesir Adayı Ahmet Akın: Çok çalışacağım

CHP Balıkesir adayı Ahmet Akın, adaylığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki Parti Meclisimizin takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım. Öncelikle Genel Başkanı’ma, Parti Meclisi’me ve değerli örgütümüze teşekkürü bir borç bilirim.

En büyük teşekkürü ise beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destekleriyle geçmişten bugüne Balıkesir’e hizmet etme şansını tanıyan siz değerli hemşerilerime borçluyum. Bugüne kadar hemşehrilerimle hep yan yana, omuz omuza birlikte yürüdüm.

Şimdi Balıkesir için yeni bir yola çıkma, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Bu yolu hep birlikte sevgi, beraberlik ve dayanışma ile yürüyeceğimize eminim.

İstiklal Madalyalı dedem Ahmet Akın’ın torunu olarak Allah’ın izni, sizlerin destekleriyle; Balıkesir’imin eşsiz doğasına, zengin kültürüne ve şanlı tarihine yakışır bir belediye başkanı olmak için çok çalışacağım.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Kuva-yi Milliye’nin başşehri daha fazlasını hak ediyor. Balıkesirim için en iyi hizmetleri gerçekleştirmek ve Balıkesirimi sosyal belediyecilik ile buluşturmak için göreve hazırım. Yolumuz açık olsun, Allah utandırmasın.”

Kıymetli hemşehrilerim, benim güzel ailem Balıkesir’im, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki parti meclisimizin takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Kuva-yi Milliye'nin başşehri Balıkesir’imin hak ettiği… pic.twitter.com/6NLw3WxnOr — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) December 14, 2023

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