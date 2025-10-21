Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ali Mahir Başarır’a tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın 19 Ekim’de partisinin Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, davanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldığını duyurdu.
Suç duyurusu da yapıldı
Avukat Hüseyin Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Başarır’ın konuşmasında Cumhurbaşkanı’nı hedef alan “mesnetsiz ithamlar ve hakaret içerikli ifadeler” kullandığını belirtti.
Aydın, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.