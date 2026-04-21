Balıkesir’de otomobil ağaçlara daldı: 1 ölü

Balıkesir‘de feci kaza

Balıkesir – Bursa kara yolu Köseler Mahallesi mevkiinde Emekli polis memuru Adem Özkan’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Adem Özkan araç içine sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybetti.

Emekli polis memuru Adem Özkan’ın ölümü, ailesi haber verilildi. Yaşanan kazayla ilişkin incelemeler sürüyor.