Edirne’de sağanak yerini kara bıraktı

Edirne’de gece boyunca devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte başlayan kar, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzerini beyaza bürüdü.

Zeminde tutunma sınırlı kaldı

Yağışın ardından yolların ıslak olması nedeniyle karın şu an için zeminde tutunmadığı gözlendi. Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

