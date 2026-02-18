Haber

Edirne’de sağanak yerini kara bıraktı

Edirne’de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağış, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Edirne’de gece boyunca devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte başlayan kar, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzerini beyaza bürüdü.

Zeminde tutunma sınırlı kaldı

Yağışın ardından yolların ıslak olması nedeniyle karın şu an için zeminde tutunmadığı gözlendi. Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

