Eminönü’nde tramvay raydan çıktı

İstanbul’da sabah saatlerinde toplu ulaşımı etkileyen bir olay yaşandı. T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı’nda Cevizlibağ istikametine ilerleyen bir tramvay, Eminönü mevkiinde raydan çıktı. Seferlerde aksama meydana gelirken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan tramvay için teknik ekipler bölgede çalışma başlattı.

Tramvay kazasında yaralanan olmadı

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

