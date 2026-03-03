Gündem
Eminönü’nde tramvay raydan çıktı
T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı’nda sefer yapan bir tramvay Eminönü’nde raydan çıktı. Olay sonrası hatta seferler kontrollü şekilde sürdürülüyor.
İstanbul’da sabah saatlerinde toplu ulaşımı etkileyen bir olay yaşandı. T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı’nda Cevizlibağ istikametine ilerleyen bir tramvay, Eminönü mevkiinde raydan çıktı. Seferlerde aksama meydana gelirken, olay yerine ekipler sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan tramvay için teknik ekipler bölgede çalışma başlattı.
Tramvay kazasında yaralanan olmadı
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi.