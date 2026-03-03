TürkiyeVideo

Tekirdağ’da kazadan kıl payı kurtuldular

Tekirdağ'da virajda kayarak takla atan otomobilin sürücüsü ve iki arkadaşı, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Tekirdağ‘da korkunç kaza

Tekirdağ’da Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çevre Yolu’nda E.Ş idaresindeki otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak takla attı.

Sürücü E.Ş ve otomobilde bulunan iki arkadaşı, ters dönen araçtan yara almadan çıktı.

Emniyet kemeri takılı olan şahısların aracı ters döndü. Emniyet kemeri sayesinde vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen Çorlu Bölge Trafik ekipleri yolda tedbir aldı. Takla atan araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza anı böyle görüntülendi- Video

