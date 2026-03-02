İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

İstanbul Çekmeköy Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan kanlı saldırı, eğitim camiasını yasa boğdu. 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B.’nin öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı bıçakladığı olayda, ağır yaralanan Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye’yi sarsan gelişmenin ardından kent genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Olay sonrası İstanbul’da “okullar tatil” iddiası

Sosyal medyada, İstanbul’daki bazı okullarda 3 Mart 2026 Salı günü eğitim öğretime ara verildiğine dair paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu iddialar kısa sürede veli ve öğrenciler arasında yayıldı. Ancak İstanbul Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Türk Eğitim-Sen’den iş bırakma çağrısı

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek ve bugün menfur saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İstanbul’daki tüm okullarda 1 gün iş bırakacağız” denildi.

Öte yandan bazı okullarda öğretmenlerin veli gruplarına “yarın çocukları göndermeyin, okul yok” şeklinde mesajlar ilettiği öğrenildi.

3 Mart 2026 Salı günü için İstanbul genelinde eğitime ara verildiğine dair Valilik ya da Bakanlık kaynaklı bir karar henüz duyurulmadı. Veliler ve öğrenciler, İstanbul Valiliği’nden yapılacak olası resmi açıklamayı bekliyor.