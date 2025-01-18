2024’te 937 bin 369 bebek nüfusa tescil edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında Türkiye’de 937 bin 369 bebeğin nüfusa tescil edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, “15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. Bebeklerimizin bahtları açık olsun, milletimize hayırlı evlatlar olsunlar,” dedi.

En Popüler İsimler

Kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler:

Defne (7.661 bebek)

Asel (7.554 bebek)

Zeynep (6.722 bebek)

Asya (5.167 bebek)

Gökçe (4.838 bebek)

Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler:

Alparslan (8.304 bebek)

Göktuğ (5.796 bebek)

Yusuf (5.034 bebek)

Metehan (4.878 bebek)

Ömer Asaf (4.349 bebek)

