2024’te 937 bin 369 bebek nüfusa tescil edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine kaydedildiğini açıkladı. Defne ve Alparslan en çok tercih edilen isimler oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında Türkiye’de 937 bin 369 bebeğin nüfusa tescil edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, “15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. Bebeklerimizin bahtları açık olsun, milletimize hayırlı evlatlar olsunlar,” dedi.
En Popüler İsimler
Kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler:
Defne (7.661 bebek)
Asel (7.554 bebek)
Zeynep (6.722 bebek)
Asya (5.167 bebek)
Gökçe (4.838 bebek)
Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler:
Alparslan (8.304 bebek)
Göktuğ (5.796 bebek)
Yusuf (5.034 bebek)
Metehan (4.878 bebek)
Ömer Asaf (4.349 bebek)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiklerini açıkladı. Aile kurumunun güçlendirilmesi için yeni projeler hayata geçirilirken, evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği ve annelere düzenli çocuk yardımları sağlanacak.